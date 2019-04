Fraude immobilière : protégez-vous avec l’assurance titres de FCT

Pour vous prémunir contre les drames qui peuvent se produire lors de l’achat d’une maison, l’assurance titres constitue votre plus précieux allié.

L’achat d'une propriété constitue l’un des investissements les plus importants de votre vie. Pourtant, encore aujourd’hui, certaines histoires se transforment en cauchemar au moment où le nouvel acquéreur, ou parfois le propriétaire actuel, constate que ses titres de propriété ne sont pas conformes à ce qu’il croyait valide, du moins sur papier.

Prenons, par exemple, un cas de fraude par vol d’identité où le fraudeur vend votre maison à votre insu.

Les personnes qui y sont confrontées découvrent alors ne plus être propriétaires de leur résidence. De tels témoignages se multiplient malheureusement : du jour au lendemain, tout s’écroule. S’amorce alors le long et coûteux processus qui mène aux recours judiciaires. Et qui dit recours judiciaires dit conclusions incertaines.

Comment se protéger contre ces situations alarmantes? En souscrivant à une protection spécialement conçue pour y parer : l’assurance titres.

Outre la protection contre la fraude résidentielle, l’assurance titres couvre les acheteurs et propriétaires de potentielles irrégularités liées au titre de propriété. Pensons aux diverses dérogations pouvant être soulevées au certificat de localisation : empiétements, absences de permis de construction, etc.

Qu'est-ce qu’un titre?

Un titre est un document juridique qui prouve votre droit de propriété. Si l’assurance habitation couvre la structure et le contenu de votre résidence, l’assurance titres vous protège contre les pertes subies ou les préjudices encourus liés au titre de votre propriété.

En fonction des besoins, de la valeur et de l’importance de la transaction, les entreprises spécialisées en assurance titres, comme FCT, présente au Québec depuis 1994, proposent une vaste gamme de couvertures.

Qu’est-ce que l’assurance titres?

L’assurance titres est un contrat en vertu duquel l’assureur indemnise le propriétaire de l’immeuble ou le prêteur hypothécaire assuré contre la perte réelle subie ou le dommage réel encouru à la suite d'un problème de titre. L’assurance couvre certaines irrégularités comme la non-conformité aux règlements de zonage, les arrérages de taxes municipales, les empiétements de structures sur les propriétés voisines ou encore les constructions érigées sans permis.

Vous habitez un condo? Les propriétaires d’un immeuble détenu en copropriété divise sont également à risque, notamment en raison de la complexité des clauses dans la déclaration de copropriété.

Votre tranquillité d’esprit

L’assurance titres est offerte à peu de frais et est valide durant tout le temps où l’acquéreur est propriétaire de sa résidence. Pour une propriété de 500 000 $ ou moins, il suffira de payer de 100 à 350 $ pour être couvert. Faites-en la demande auprès de FCT. Et pour en savoir plus sur les nombreux avantages de détenir une assurance titres, cliquez ici.