Voici une recette signée Stefano Faita pour l'émission Arrive en campagne.

HAMBURGER DE VEAU ET PESTO DE TOMATES

Portions : 6 – Préparation : 20 minutes – Cuisson : 15 minutes

Ingrédients

900 g (2 lb) de veau haché

6 pains à hamburger

1 petit oignon rouge haché

3 gousses d’ail haché

5 ml (1 c. à t.) d’origan séché

45 ml (3 c. à s.) de basilic haché

1 Camembert de 170 g tranché

125 ml (1/2 t.) de pesto de tomate séché maison ou du commerce

6 belles feuilles de laitue

Sel et poivre au goût

Huile d’olive en quantité suffisante

Préparation

ÉTAPE 1

Dans un saladier, mélanger la viande, l’oignon, l’ail, l’origan et le basilic puis assaisonner au goût.

ÉTAPE 2

Former six galettes, les badigeonner d’huile d’olive et les assaisonner de nouveau.

ÉTAPE 3

Sur la grille d’un BBQ propre, chaud et bien huilé, faire griller les boulettes de 5 à 6 minutes de chaque côté ou selon la cuisson désirée.

ÉTAPE 4

Retirer les boulettes du feu, déposer les tranches de Camembert et conserver au chaud à couvert.

ÉTAPE 5

Griller les pains 1 minute de chaque côté.

ÉTAPE 6

Badigeonner les pains de pesto de tomates et y ajouter les boulettes de viande.

