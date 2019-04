Inondations: 950 militaires sur le terrain dès mardi

Les Forces armées canadiennes poursuivent leur déploiement sur le terrain, mardi, pour venir en aide aux sinistrés. Un peu plus de 950 militaires seront déployés sur le terrain en Outaouais, en Mauricie, en Montérégie, en Beauce, à Montréal, à Laval et dans Lanaudière.

La Marine royale est arrivée en renfort lundi avec ses embarcations pour permettre aux secours d'atteindre les maisons qui sont isolées. Ces troupes en provenance de Sept-Îles sont arrivées en renfort en fin d'après-midi à l'aéroport de Saint-Hubert, à bord d'un avion-cargo.

«C’est moins alarmant qu’en 2017, étant donné qu’on est entrés plus tôt en action, donc on a une posture plus réactive», a souligné le major Martin Voyer.

Les soldats sont appelés à remplir des sacs de sable, construire des digues, aider aux évacuations et veiller au bien-être des citoyens touchés par les inondations.