Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Épitaphes

Photo courtoisie

Véritable album-concept de l’auteure-compositrice-interprète Mélani Venditti, Épitaphes représente l’aboutissement d’une tranche de vie difficile pour l’artiste, soit le deuil d’une mère décédée brusquement et celui d’un amour impossible. Mélani Venditti y dévoile une œuvre forte, aux sonorités parfois brusques, parfois lyriques, où l’ensemble des pièces ont été enregistrées live et se présentent comme une seule et longue piste de 45 minutes. Un long métrage sonore qui s’écoute du début à la fin sans interruption.

Disponible depuis le 19 avril

Je sors

Humour

Crampe en masse

Photo courtoisie

Le célèbre duo d’humour Crampe en masse sera de retour sur scène après 15 ans d’absence pour célébrer le vingtième anniversaire de leur tout premier album. Vous pourrez y écouter les chansons absurdes, parfois grivoises, de Ghyslain Dugresne et Mathieu Gratton qui seront accompagnés pour l’occasion de leurs musiciens.

Ce soir à 20h au Cabaret du Lion d’Or, 1676 rue Ontario Est

Théâtre

Bébés

Photo courtoisie

Mise en scène par Daniel Brière, la pièce Bébés tente de réfléchir au magnétisme que peut engendrer la présence d’un bébé, sur scène comme dans la vie de tous les jours, et essaie d’en comprendre les raisons. Des bébés nouvellement comédiens seront présents sur scène accompagnés de leur père/comédien ou de leur mère/comédienne.

Aujourd’hui à 12h à l’Espace Libre, 1945 rue Fullum

Théâtre

Chansons pour filles et garçons perdus

Photo courtoisie

Mise en scène par Loui Mauffette et Benoit Landry, Chansons pour filles et garçons perdus représente une stonerie poétique, riche de chansons et de poésie, qui réunit une quinzaine d’interprètes pour célébrer les mots et la musique du Québec. La pièce sera également présentée à la Cinquième Salle de la Place des Arts à partir du 9 mai.

Ce soir à 20h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, 3900 rue Saint-Denis

Cinéma

Exarchei, le chant des oiseaux

Photo courtoisie

Réalisé par Nadine Gomez, ce long métrage documentaire dresse le portrait de Exarchei, un des quartiers les plus bouillonnants politiquement de toute la Grèce. D’une durée de 73 minutes, ce film se veut un véritable essai poétique sur le vivre ensemble et l’espoir.

Ce soir à 20h30 au Cinéma Moderne, 5150 boulevard Saint-Laurent

Lancement

On fait du country

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Phil G. Smith lancera son premier album solo intitulé On fait du country ce soir au Verre Bouteille. L’artiste originaire de Gatineau propose un style inspiré par les grands noms du genre mais également par les nouveaux talents qui ont émergé au Québec dans les dernières années. L’album sera disponible à partir du 26 avril.

Ce soir à 17h au Verre Bouteille, 2112 avenue du Mont-Royal Est

Je reste

Album

Madeleine

Photo courtoisie

Après une présence remarquée à l’émission La Voix en 2017 où elle a atteint les demi-finales, la jeune auteure-compositrice-interprète dévoile son premier album intitulé Madeleine. Jumelant de façon habile les sonorités mélancoliques aux atmosphères plus planantes, Désirée réussit à transmettre toute la sensibilité et l’authenticité de sa proposition.

Disponible depuis le 19 avril

Télé

L’an un million

Photo courtoisie

Véritable réflexion sur ce que sera l’humanité dans un million d’années, la série documentaire L’an un million, produite par National Geographic, tente de cerner ce que sera l’humanité lorsque l’intelligence artificielle et la réalité augmentée auront régi nos vies. Une série de six épisodes de 60 minutes chacun présentée du 24 avril au 8 mai.

Ce soir à 20h sur ICI Explora

Livre

Ce qu’elles disent

Photo courtoisie

Écrit par l’auteure Miriam Toews, Ce qu’elles disent dresse le portrait d’une communauté mennonite de la Bolivie au sein de laquelle de nombreuses filles et femmes ont été agressées sexuellement entre 2005 et 2009. Un roman construit en huis clos qui aborde la solidarité, le couple, et qui cherche à discuter tout autant d’amour que de violence.

En librairie depuis le 16 avril