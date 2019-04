La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, fait le point sur les inondations

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique a fait le point mardi sur les inondations qui affectent des milliers de résidences au Québec.

Geneviève Guilbault se trouvait à Sainte-Marie, en Beauce, avec ses collègues les députés Luc Provençal et Samuel Poulin. Elle tenait à rappeler l'existence du programme d'indemnisations pour les propriétaires affectés par les inondations.

«Nous avons un nouveau programme qui est plus efficace, plus souple, plus humain et qui permet de réduire considérablement le traitement des réclamations des sinistrés», a dit d’entrée de jeu la ministre qui se trouvait à Sainte-Marie en Beauce.

Elle a assuré que les gens recevraient l'argent beaucoup plus rapidement que lors des inondations historiques de 2017.

La ministre a également vanté la nouvelle mesure du gouvernement qui s’applique aux résidents qui ont été victimes d’inondations successives.

Québec propose une allocation pour les propriétaires qui prévoit un montant cumulatif de 100 000 $ en réclamations. Une fois ce montant atteint, Québec offrira aux sinistrés jusqu’à 200 000$ pour les inciter à déménager et payer pour la démolition.

Le but de cette mesure est d’abord d’aider les gens à se relocaliser, mais aussi pour permettre au gouvernement d’économiser. «Pour une saine gestion des fonds publics. Dédommager des gens année après année, ça finit par coûter cher», d'insister la ministre.

Elle a également une nouvelle fois incité la population à faire preuve de prudence pendant cette période difficile.

«Respectez les consignes de sécurité de vos autorités locales, collaborez avec les autorités», a-t-elle réitéré.

Elle a également tenu à remercier les 960 soldats qui sont venus se joindre aux autorités et aux résidents affectés, mais également les autorités, la population, les bénévoles et les organismes qui prêtent main-forte.