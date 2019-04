La pluie de retour dès mardi

MONTRÉAL | Une nouvelle dépression va apporter de la pluie sur plusieurs régions de la province, entre mardi et mercredi.

Un avertissement de pluie a été émis par Environnement Canada notamment pour l’Abitibi-Téminscamingue et la réserve faunique La Vérendrye. Entre 20 et 35 millimètres de pluie sont attendus dans ces secteurs d’ici mardi soir.

«Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres», a averti l’organisme fédéral.

À Montréal, le soleil sera présent une bonne partie de la journée de mardi et on prévoit un maximum de 16 °C. L’ennuagement commencera tard en après-midi et la pluie débutera au cours de la soirée.

À Québec, la situation sera similaire avec une alternance de soleil et de nuages avec la pluie qui débutera seulement vers minuit. Au cours de la journée, il fera un maximum de 7 °C. Un risque de pluie verglaçante est également attendu sur le secteur nord au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Les averses de pluie rythmeront la journée de mercredi pour plusieurs régions.

À Montréal comme à Québec, la pluie tombera jusqu’en soirée. Côté températures, il fera respectivement 10 °C et 4 °C.

Jeudi, le soleil sera de retour à Montréal ainsi qu’à Québec et les températures augmenteront légèrement puisqu’il fera 15 °C et 11 °C.

Vendredi, la pluie et les nuages voileront de nouveau le ciel sur la plupart des secteurs. La fin de semaine pourrait être mitigée, mais avec des températures agréables.