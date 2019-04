Le Bal des 1001 Nuits: un événement-bénéfice grandiose

La Fondation Hôpital Charles-Le Moyne présente son événement-bénéfice le Bal des 1001 Nuits le 26 avril prochain au Complexe Bell de Brossard.

Sous le thème de l’Égypte antique, cet événement grandiose et spectaculaire réunira

1000 invités issus de milieux aussi divers que la culture, la politique, l'entrepreneuriat, etc.

Sophie Lorain, porte-parole de la 2e édition du Bal des 1001 Nuits :

«Après avoir incarné au petit écran un médecin tant aimé du public, m’engager auprès de la Fondation Hôpital Charles-Le Moyne devenait une nouvelle avenue toute naturelle pour m’impliquer dans le monde hospitalier. Pourquoi cet hôpital? Parce que j'ai été témoin des soins extraordinaires qui y sont donnés et de l'immense humanité du personnel. Lorsque l'on accompagne quelqu'un que l'on aime dans une période difficile, on veut le meilleur pour cette personne. Et c'est ce que j'ai vécu à l'Hôpital Charles-Le Moyne.

En tant que porte-parole du Bal des 1001 Nuits 2019, j’invite les gens à se procurer des billets et se joindre à nous le 26 avril prochain. Une façon concrète de contribuer à la santé et au bien-être des enfants qui, au cours de leur jeune existence, doivent vivre des épisodes de soins à l'Hôpital Charles-Le Moyne.» Sophie Lorain.

Outre Sophie Lorain porte-parole de ce merveilleux évènement, les animateurs de la soirée, seront madame Julie Snyder et monsieur Étienne Boulay.

Madame Danielle McCann, ministre de la Santé et de nombreuses vedettes québécoises adorées du public ont déjà confirmé leur présence, afin de soutenir la fondation, dont Dominic Arpin, Laurence Latreille, Olivier Primeau, Andy Mailly-Pressoir, Ingrid Falaise, Rosalie Bonenfant, Émily Bégin, Kevin Raphaël et Roseline Filion.

Sous la présidence d'honneur de M. Sylvain Prud’homme, président et chef de la direction de Lowe’s Canada, le Bal des 1001 Nuits, qui en sera à sa 2e édition, a pour but d'amasser des fonds pour les petits patients de l'Hôpital Charles-Le Moyne (unité des naissances, pédopsychiatrie et pédiatrie). Rappelons que l'Hôpital a une mission suprarégionale, c'est-à-dire qu'il dessert 20 % de la population du Québec pour certains programmes jeunesse spécialisés. Au cours de leur jeune existence, plusieurs enfants doivent vivre des épisodes de soins à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Rappelons que l’Hôpital a un rôle suprarégional pour les programmes jeunesse spécialisés et dessert 20 % de la population du Québec dans ces secteurs.

Le Bal des 1001 Nuits a pour but d’amasser des fonds afin de financer des projets ayant un impact majeur pour les enfants et leurs familles.

Une fois de plus, les restaurateurs seront des acteurs généreux pour faire de cette soirée magique, un évènement qui marquera les esprits.

Plus de quinze stations culinaires mettant en vedette les produits de la région de la Montérégie sustenteront les 1000 invités.

Il s’agit de :

NIJI SUSHIS

PRIMI PIATTI

LA MESSINA

SKARA

LE TANDOOR

RESTAURANT CRU

QUAI 99

LA PETITE SAIGONNAISE

MADAME BOVARY

L'AUROCHS

SQUISH BONBONS

KAISER FROMAGES

DÉLICES LAFRENAIE BROSSARD

MR PUFFS

DÉLICES DE PATRICE

ALLO MON COCO

SOFIA

MIEL

Pour tout savoir sur cette soirée des 1001 nuits de la Fondation Hôpital Charles LeMoyne : bal1001nuits.ca

--

Date : 26 avril

Lieu : Complexe Bell - 8000, boul. Leduc, Brossard (Québec) J4Y 0E9

Décor majestueux inspiré de la Vallée du Nil, performances de DJs, stations gastronomiques, encan, etc.

Horaire :

- 19 h 30 : Cocktail VIP réunissant 300 personnes (Complet)

- Prise de paroles par nos invités d'honneur.

- 20 h 30 : Tapis rouge avec de nombreuses personnalités publiques

Ouverture de la soirée, animée par Étienne Boulay. (Admission générale; Il reste quelques billets disponibles). https://www.bal1001nuits.ca/#billets