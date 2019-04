Le prix Artiste pour la paix 2019 est remis à une ou des personnalités dont l’art et les actions favorisent la paix et la justice sociale. Le prix Artiste pour la paix 2019 a été remis à Robert Lepage. On a aussi rendu hommage à Raôul Duguay et Nathalie Bondil, directrice du Musée des beaux-arts de Montréal.

Photos Mario Beauregard, Johanne Tremblay, Normand Huberdeau

Lors de la remise des prix Artiste pour la paix 2019, on apercevait les lauréats Raôul Duguay, Nathalie Bondil et Robert Lepage ainsi que le peintre-sculpteur André Michel, président des Artistes pour la paix (APLP), depuis deux ans.

Lors de la remise des prix Artiste pour la paix 2019, le présentateur et chanteur domlebo était en compagnie du comédien Yves Jacques, qui a rendu un vibrant hommage à son bon ami Robert Lepage.

Raôul Duguay, membre honoraire des Artistes pour la paix, pour sa « dimension unique à l’engagement pour la paix », est en compagnie de Nathalie Bondil, directrice du Musée des beaux-arts de Montréal, lauréate du prix Amie pour la paix 2019.

