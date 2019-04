Le Seigneur a «le contrôle total de ma vie»

C’était au tour d’Isabelle Guillot, la fille du pasteur Claude Guillot, de venir témoigner mardi au procès que subit son père pour des sévices physiques et psychologiques sur six jeunes garçons.

Dès lors, son but était donc « de servir Dieu », qui avait le « contrôle total de [sa] vie ». En plus de faire un certificat d’études bibliques et un bac en théologie tout en apprenant le grec et l’hébreu, Isabelle Guillot a multiplié les tâches dans le ministère de son père.