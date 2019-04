L'épisode de Riverdale de cette semaine sera le dernier de Fred Andrews

Moins de 2 mois après la mort tragique de l’acteur Luke Perry, qui incarnait Fred Andrews dans Riverdale, son personnage va quitter la série.

Puisque certains épisodes avaient été filmés avant le décès de Luke, le papa de Archie faisait encore partie de l’émission.

Chaque fois qu’il apparaissait pour conseiller son fils ou fêter l’anniversaire de son ami FP Jones, notre cœur brisait un peu.

On se souvient que Luke est décédé le 4 mars 2019 à l’âge de 52 ans. Il a subi un grave AVC le 27 février et, après avoir été dans le coma 5 jours, la dure décision a dû être prendre par sa famille de le laisser partir.

Toute l’équipe de Riverdale a été bouleversée par la nouvelle et la production a été retardée, histoire de donner le temps à ses collègues de faire leur deuil, mais aussi aux scénaristes de penser à comment rendre hommage à Luke, tout en bouclant la trame narrative de Fred.

On sait maintenant que le dernier épisode dans lequel Fred Andrews va apparaître sera diffusé cette semaine, dont le mercredi 24 avril sur The CW et le jeudi 25 avril sur Netflix.

C’est Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, qui l’a annoncé sur Instagram en publiant cette photo.

L’image de Luke, dans la peau de Fred, est accompagnée du message suivant: «Le #Riverdale de cette semaine est le dernier épisode que Luke a filmé. Comme toujours, Fred transmet sa sagesse à Archie. Un moment beau et vrai entre un père et son fils. Je souhaiterais que ces scènes puissent durer pour toujours...»

On verra bien comment l’émission choisit d’annoncer le départ de Fred Andrews, un personnage secondaire, mais tout de même très important.

