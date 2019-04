Les Avengers chantent «We Didn't Start the Fire» et c’est un peu magique

La «fin» arrive bientôt, Avengers: Endgame sort en salle le 26 avril et comme vous, on a très hâte de voir ce qui va se passer avec Thanos. Pour célébrer le tout, les acteurs qui incarnent les Avengers ont chanté leur propre version de «We Didn’t Start the Fire» de Billy Joel pour The Tonight Show.

Alors que la vidéo semble être un «petit» récapitulatif, on n’y dévoile pas vraiment les événements des films précédents. C’est plutôt une célébration de la franchise, mais surtout, c’est pour rendre hommage à son créateur Stan Lee.



On voit dans la vidéo Brie Larson, Chris Evans, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, mais aussi de nombreuses scènes des 22 films qui ont menés à Avengers: Endgame.

Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo a plus de 110 000 mentions «j’aime» et plus d’un million de vues.