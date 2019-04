Loud, Fouki, Milk & Bone et Coeur de Pirate au Festival de la Poutine de Drummondville cet été

De la bière, de la poutine, Loud et Simple Plan... Que demandez de mieux? La programmation du Festival de la Poutine de Drummondville vient tout juste d’être dévoilée et ça risque de faire plaisir à de nombreux mélomanes.

Encore une fois cette année, le Festival de la Poutine nous donne une bonne raison de célébrer nos racines québécoises en nous offrant une programmation musicale festive et ce, à prix doux.

Koriass, Milk & Bone, Fouki, Cœur de Pirate, Les Louanges, Loud, Simple Plan et plusieurs autres seront de la partie.

En plus d’une programmation musicale assez intéressante, les festivaliers pourront se bourrer la face avec des plats de poutines plus décadentes les uns que les autres.

Les 2500 premiers passeports week-ends sont présentement en vente au coût très raisonnable de 28$. Réservez votre week-end du 22, 23 et 24 août! Ça risque d'être mémorable!

