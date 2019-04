PiinkiSamiii tente de devenir une légende de Heartstone sur Twitch! [E-Sport]

« Si vous rentrez dans un mur, n'abandonnez pas. Trouvez un moyen de l'escalader, le traverser, ou travaillez autour » note la légende du basketball Michael Jordan et, ce mercredi, notre athlète e-sport pro de Heartstone PiinkiSamii tentera juste de contourner le sien.

Actuellement « Rank 2 » au jeu culte, notre collaboratrice veut finalement atteindre le « Rank 1 », voire celui de Légende, lors de sa diffusion bimensuelle pour Pèse sur start.

Pour les fins connaisseurs parmi notre lectorat, elle précise qu’elle utilisera les trois decks suivants pour y arriver : Tempo Rogue, Mech Hunter et Token Druid.

Et ce n’est pas tout, la twitcheuse fort généreuse de son temps va également vous donner ses trucs Heartstone en plus de discuter du championnat mondial 2019 qui se tiendra du 25 au 28 avril.

« On va analyser les classes les plus présentes lors de ce tournoi, les différentes versions de decks qui y seront joués ainsi que les cartes les plus populaires. »

La diffusion sera lancée dès 19 h ce mercredi sur la chaîne Twitch de Pèse sur start.

Profitez-en pour ajouter notre chaîne à celles que vous suivez!