Pleins feux sur la littérature avec Metropolis bleu

Ateliers d'écriture, rencontres avec des auteurs et spectacle littéraire; voilà ce que propose Metropolis bleu, le festival de littérature qui se tiendra à Montréal du 2 au 5 mai.

Les écrivains Alberto Manguel, Aymeric Caron, Myryem Alaoui, Olivier Sylvestre, Estelle-Sarah Bulle, Élisabeth de Fontenay et Sophie Labelle s'entretiendront avec le public et partageront leur amour des mots dans différents lieux dont la Grande Bibliothèque, la Librairie Gallimard et le Goethe-Institut.

Au cours de ces quatre jours, il sera notamment question de mythes et légendes, de morale et d'animaux, de premiers romans, d'histoire et de métissage ainsi que de conte.

Le dimanche 5 mai, les œuvres autochtones seront à l'honneur lors de la présentation d'un spectacle littéraire, mais aussi musical, au Musée McCord. Des artistes de trois continents, dont la poète innue Joséphine Bacon, seront au cœur du projet.