Préscolaire: une revue pour l'éveil à la lecture

QUÉBEC | Québec a annoncé aujourd'hui le lancement d’un périodique qui vise à éveiller à la lecture les jeunes de 3 à 5 ans.

Le périodique est composé de deux brochures complémentaires: «On sème la lecture», qui s'adresse aux parents et aux intervenants, et «Explora-lire», destinée aux enfants. Les deux parties sont «intimement liées» et «favorisent les échanges entre l'adulte et l'enfant en proposant des activités ludiques et pédagogiques», a indiqué le cabinet du ministère de la Famille.

Le périodique aborde des sujets comme les saines habitudes de vie, l'apprentissage des compétences émotionnelles et les habitudes sociales, en plus de permettre aux enfants de se construire des repères culturels, de développer leurs connaissances et d'enrichir leur vocabulaire, a indiqué le cabinet.

«Ce nouveau périodique représente une mesure concrète qui s'inscrit parfaitement dans les objectifs que s'est fixés notre gouvernement pour agir tôt auprès des enfants», a indiqué le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, par communiqué.

Le périodique, produit trois fois par année, sera offert en version papier dans tous les organismes communautaires Famille, les organismes communautaires offrant des activités de halte-garderie communautaires et les centres de pédiatrie sociale en communauté. Il sera aussi offert gratuitement en version électronique.

Le projet avait été annoncé par le précédent ministre de la Famille, Luc Fortin, en avril 2018.