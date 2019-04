Retour de la comédie musicale au Théâtre du Rideau Vert

MONTRÉAL - Sept ans après «Une vie presque normale», le Théâtre du Rideau Vert renoue avec la comédie musicale en proposant, en ouverture de sa saison 2019-2020, «L’Homme de la Mancha», fresque mise en scène par René Richard Cyr en 2002, qui avait obtenu un immense succès en région.

René Richard Cyr n’était pas peu fier d’annoncer au micro, lors du dévoilement de la programmation de la 71e saison du Rideau Vert, mardi matin, qu’«à peu près» toute l’équipe de création originale de «L’Homme de la Mancha», «à une ou deux personnes près», reprendrait du service pour cette relecture, à laquelle se joindront trois musiciens en prestation «live». Les représentations auront lieu du 24 septembre au 26 octobre prochain.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Jouée environ 175 fois de 2002 à 2009, notamment en résidence à Joliette et dans d’autres villes, la pièce inspirée du «Don Quichotte de la Manche», de Miguel de Cervantes, met en vedette Joëlle Bourdon, Stéphan Côté, Éveline Gélinas, Roger La Rue et Sylvain Massé, entre autres.

Cervantès s’impliquait lui-même dans cette histoire portée par les chansons de Jacques Brel (dont «La quête»), où il s’imaginait orchestrer sa propre évasion de prison en dépeignant le récit de Don Quichotte à ses camarades.

«Difficile»

Le Théâtre du Rideau Vert avait fait honneur au théâtre musical dans les années 2000, en présentant notamment «Cabaret» (2004), «My Fair Lady» (2006), «Sweet Charity» (2008) et «Un violon sur le toit» (2009), toutes mises en scène par Denise Filiatrault, directrice artistique de l’institution de la rue Saint-Denis depuis 15 ans. La dernière production du genre, «Une vie presque normale», avait tenu l’affiche en 2012.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Depuis, essentiellement pour des raisons budgétaires, le Théâtre du Rideau Vert devait mettre de côté ce type de création d’envergure, qu’affectionne pourtant Denise Filiatrault. Or, cette dernière soutient que, cette année, grâce à la gestion efficace de la directrice générale Céline Marcotte, l’établissement pouvait se permettre à nouveau ce plaisir.

«Ça coûte tellement cher, a sifflé Denise Filiatrault en entrevue. Et ça demande tellement de monde! Mais les gens adorent ça! C’est un petit peu snobé par certaines personnes, mais les gens qui disent qu’ils n’aiment pas les comédies musicales, ils sont ignorants. Il n’y a rien de plus difficile que de monter une comédie musicale!»

Nouveaux venus

D’autres chouchous des planches québécoises auront leur heure de gloire l’an prochain au Rideau Vert.

«J’espère faire du bon théâtre populaire, a souligné Denise Filiatrault. Le théâtre rassemble beaucoup de monde, et il faut qu’il y en ait pour tous.»

Luc Guérin incarnera le «Malade imaginaire» de Molière du 28 janvier au 29 février 2020, tandis que Serge Denoncourt réalisera un rêve de jeunesse en montant «Mademoiselle Julie», d’August Strindberg, avec l’une de ses actrices fétiches, Magalie Lépine-Blondeau, et David Boutin, du 17 mars au 18 avril 2020.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Auparavant, on ouvrira l’automne avec «Comment je suis devenu musulman», de Simon Boudreault, une reprise qui avait d’abord cartonné à La Licorne au printemps dernier.

La troupe de «Revue et corrigée» accueillera deux nouveaux interprètes dans le temps des Fêtes, François Parenteau (ex-Zapartiste) et Martin Vachon. Suzanne Champagne et Marc St-Martin retrouveront également leurs perruques et leurs costumes, tout comme Julie Ringuette, qui avait pris une pause de la rétrospective humoristique l’an dernier pour donner naissance à son bébé. Marc St-Martin bossera en outre dans les coulisses du Rideau Vert du 5 mai au 6 juin 2020, en signant la mise en scène de «Vania et Sonia et Macha et Spike», avec Sylvie Léonard, Anne Casabonne, Valérie Blais et Christian Bégin.

Plus d’informations sur toute la programmation 2019-2020 du Théâtre du Rideau Vert sont disponibles en ligne (rideauvert.qc.ca).