Un chandail de Babe Ruth se vendra pour plus de 4 millions $

Un chandail des Yankees de New York porté par nul autre que Babe Ruth vers la fin des années 1920 sera mis aux enchères et devrait être vendu pour plus de 4 millions $.

Le maillot pourrait devenir l’objet de sport de collection vendu au prix le plus élevé de l’histoire, selon ce qu’affirme Hunt Auctions, la compagnie qui organise la vente aux enchères qui se déroulera le 15 juin au Yankee Stadium.

Toujours selon l’entreprise, seulement six chandails «de qualité» portés pendant des matchs par Ruth existent toujours.

Le maillot en flanelle grise est également rare, car il date de la seule époque dans l’histoire où le mot Yankees était imprimé sur le chandail de l’équipe. Le nom de famille de Ruth est brodé à l’intérieur du collet.

Le dernier chandail mis en vente de la légende des Bombardiers du Bronx a aussi été acheté pour plus de 4 millions $.

D’autres items, comme des souliers à crampons de Ruth, des balles et des photos signées, provenant de la collection personnelle de la famille du joueur, seront également vendus le 15 juin.