Un tatouage très personnalisé pour Ezekiel Elliott

Le porteur de ballon Ezekiel Elliott en a surpris plusieurs en se faisant tatouer son visage sur sa jambe droite.

Sur son compte Instagram, la vedette des Cowboys de Dallas a dévoilé un cliché du fameux tatouage pris lors d’un événement caritatif en compagnie de l’ailier défensif des Broncos de Denver Von Miller. On peut notamment y remarquer le visage de l’athlète de 23 ans arborant une couronne tatoué sur sa jambe droite.

Elliott a terminé la dernière campagne avec 1434 verges au sol, le plus haut total cette saison dans la NFL, et inscrit six touchés. Par la voie aérienne, il a totalisé 567 verges et trois majeurs.