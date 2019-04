Une pluie de records attendue pour Avengers: Phase finale

Le film le plus attendu de 2019, Avengers : Phase finale (Avengers : Endgame) pourrait marquer l’histoire du box-office cette fin de semaine en enregistrant des recettes records. En Amérique du Nord seulement, les experts prévoient une récolte oscillant entre 335 millions $ et 360 millions $, rapporte Variety. L’an dernier, Avengers : La guerre de l’infini (Infinity War) avait établi une marque en connaissant un premier week-end de 346 M$.

La fièvre Avengers devrait également frapper le Québec de plein fouet, indique Vincent Guzzo, propriétaire des cinémas Guzzo. Selon ses dires, les préventes de billets annoncent un raz-de-marée sans précédent.

« Je n’ai jamais vu quelque chose de pareil, affirme l’homme d’affaires au Journal. Ça dépasse les deux derniers Star Wars mis ensemble. »

4600 écrans

Un facteur pourrait nuire au départ d’Avengers : Phase finale : sa durée de trois heures, qui réduira son nombre de projections journalières. Pour compenser, les studios Disney et Marvel sortiront la superproduction sur 4600 écrans en Amérique du Nord, un nombre supérieur aux détenteurs du précédent record, Détestable moi 3 (Despicable Me 3) et Monde jurassique : Le royaume déchu (Jurassic World : Fallen Kingdom), qui avaient respectivement pris l’affiche dans 4529 et 4475 salles en 2017 et 2018.

Au Québec, Avengers : Phase finale sera présenté sur 162 écrans jeudi soir, d’après les chiffres fournis par l’agence Cinéac. Ce nombre devrait cependant augmenter dès vendredi.

Même si Avengers : Phase finale s’avoue vaincu devant La guerre de l’infini ce week-end, il dépassera éventuellement son prédécesseur, estime Vincent Guzzo. Ce dernier croit même qu’il finira par devancer Titanic et Avatar au palmarès des films les plus lucratifs de tous les temps.