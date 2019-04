Vous pourrez acheter des galettes «Beyond Meat» à l’épicerie dès le mois prochain

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’entreprise Beyond Meat entre dans les supermarchés canadiens.

Depuis l’arrivée de la boulette à base de protéine végétale dans les A&W et quelques autres chaînes et restaurants du pays, les Canadiens demandaient sans cesse à l’entreprise américaine si elle allait vendre les produits dans les supermarchés comme aux États-Unis.

Eh bien le souhait des Canadiens est enfin exaucé, car Beyond Meat fera son entrée dans les épiceries en mai 2019, juste à temps pour la saison du BBQ!

Au Québec, c’est dans IGA, les Rachelle-Béry, chez Tradition et Bonichoix que vous pourrez trouver les fameuses galettes faites à base de plantes.

Ces dernières ne sont toutefois pas données: le paquet de deux galettes coûtera 7,99 $.

Alors, avez-vous encore plus hâte de faire des BBQ?

