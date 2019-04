CHARETTE, Fleurette



C'est avec profonde tristesse que nous annonçons le décès de Fleurette Charrette le 20 avril 2019 épouse de feu Donat Legault.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Germaine (Antoine), Micheline (Roland), Pierre (Diane), Claude (Josée), Antoine (Jacinthe) et Fernand (Colette), ses neveux et nièces, ses beaux-enfants: Noëlla, Marcel et Natasha, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le samedi 4 mai de 15h30 à 18h30 suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence.L'inhumation au Cimetière Lachine se fera à une date ultérieure.Des dons à la Maison de Soins Palliatifs Sercan seraient grandement appréciés.