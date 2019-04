O'NEIL, Claire



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Claire O'Neil, survenu à la Maison des Soins Palliatifs de Laval, le 18 avril 2019, à l'âge de 79 ans.Madame O'Neil est la fille de feu Louis C. O'Neil et de feu Marthe Belleau. Elle laisse dans le deuil sa fille Catherine Vallée (Luc Fortin), ainsi que ses deux petits-enfants Laurent et Jeanne Fortin. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs : Louis (Huguette Tanguay), Georges (Carmen Messier), Jean (Catherine Maisse), Louise (feu Richard Duclos) et sa belle-soeur Louise Marin (feu Pierre O'Neil). Elle laisse derrière elle de nombreux neveux et nièces, des parents et des amis, dont son indéfectible complice Raymonde Leblanc et son dévoué ami Ulysse Robichaud.Selon les volontés de la défunte, une cérémonie privée aura lieu lors de l'inhumation des cendres au cimetière de Saint-Élie-d'Orford.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Maison des Soins Palliatifs de Laval. La famille et les proches tiennent d'ailleurs à remercier l'équipe traitante et les bénévoles qui ont accompagné Claire, avec douceur, empathie et humanisme.À la mémoire de Claire, nous tenterons de faire honneur à ses dernières recommandations, soit de vivre notre vie pleinement, sans refréner nos envies et nos plaisirs, en compagnie de ceux que nous aimons.