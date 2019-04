GALARNEAU, Chantal



À Mercier, le 10 avril 2019, à l'âge de 52 ans, est décédée Mme Chantal Galarneau, fille de M. Fernand Galarneau (Claudette Desgens) et de feu Mme Pierrette Chagnon et mère de Arianne Léveillé.Outre ses parents et sa fille, elle laisse dans le deuil son copain Mario Villeneuve, sa cousine Ginette Chagnon et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 9h à 11h à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.caLes funérailles suivront à 11h30 en l'église Sainte-Philomène de Mercier. Inhumation à une date ultérieure.