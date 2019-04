ÉTHIER née LAHAIE, Françoise



À Saint-Eustache, le 19 avril 2019, à l'âge de 81 ans est décédée Mme Françoise Lahaie, épouse de feu M. Laurent Éthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacinthe, Serge (Johanne), François (Liette) et Joël (Marie-Claude), ses petits-enfants : Valérie et Laurence; Raphaël, Marie-Pier et Stéphanie; Jacob et Sarah ; Maëlle, Léana et Anthony, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs : Louisette, Monique, Marthe-Hélène, Agathe et Jean-Marc, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 28 avril de 18h30 à 21h30 et le lundi 29 avril dès 9h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 29 avril à 12h en l'église de St-Benoit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital St-Eustache.