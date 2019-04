ASSELIN, Marcel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Asselin, époux bien-aimé de Lucille Asselin née Labelle, le 12 avril 2019 à LaSalle, à l'âge de 92 ans.Outre sa femme, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Perle), Louise (Roméo), René (Lucie), Gilles et Carole (Bertrand), ses neuf petits-enfants et huit arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 Dollard, LaSalle H8N 2J1le dimanche 28 avril 2019 de 12h à 17h, suivi par une célébration au salon du complexe.