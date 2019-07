4 choses à savoir sur le pouvoir de la solitude

Dans ce monde très connecté, nous sommes souvent sollicités de toutes parts et les moments de solitude se font de plus en plus rares. Pourtant, le calme et le silence seraient une source précieuse de bonheur et de réflexion. Voici 4 choses à connaitre sur le pouvoir de la solitude.

À voir aussi: 4 bienfaits des relations significatives

1. À quoi sert la solitude?

La solitude est nécessaire pour que jaillissent de bonnes idées. Pratiquement tous les créatifs cherchent des moments de solitude. Pensons seulement à l’écrivain solitaire, au peintre dans son atelier ou au scientifique dans son laboratoire. N’est-ce pas dans des moments de solitude que les grands de ce monde ont eu des éclairs de génie ?

La solitude encourage aussi la connaissance et la compréhension de soi. À ces bienfaits s’ajoute un autre avantage : la création de liens affectifs avec les autres. À première vue, cela peut sembler paradoxal, mais apprivoiser la solitude et le calme améliore nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Être heureux quand on est seul atteste de notre foi en l’amour des autres.

2. Distinguer solitude et isolement

Si les bienfaits de la solitude sont nombreux, il faut s’assurer qu’elle ne se transforme pas en isolement. La solitude est à la fois objective et subjective, tandis que la notion d’isolement apporte en plus un sentiment de souffrance. Ce sentiment peut naître de la privation d’un seul être, après une rupture amoureuse, par exemple, ou après un deuil. C’est ce dernier sentiment que dépeint admirablement Alphonse de Lamartine dans son célèbre vers : « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ».

3. La solitude comme source d’épanouissement

C’est lorsqu’on est seul avec soi-même que l’on peut faire le point sur qui on est vraiment. Dressez une liste des choses que vous aimez faire seul. Par exemple : la lecture, la musique, le dessin, l’écriture, la cuisine, aller au musée ou au cinéma, voyager... Ces moments deviendront l’occasion de vous connaître davantage et d’apprécier les choses autrement !

4. Comment apprivoiser la solitude?

Pour apprivoiser sa solitude, il faut définir la frontière entre isolement et solitude, se donner des rendez-vous réguliers avec soi-même et savoir stimuler son esprit. Vous verrez que l’énergie récoltée dans une solitude de qualité vous aidera à améliorer votre relation avec vous-même et avec les autres!