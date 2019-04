SÉGUIN, Marcel



À Laval, le 19 avril 2019, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Marcel Séguin.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Denise Bonnami, les enfants, conjoints, petits-enfants et arrière-petits-enfants de son épouse, sa soeur Lise (Jean), ses frères Denis (Marie), Jean-Marc (Ghislaine) et Normand, son cousin Laurent (Micheline), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 1er mai 2019 de 10h à 14h à la1284, CH. SAINT-HENRIMASCOUCHE, QC J7K 2N4Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église Saint-Henri, 3000, boul. Ste-Marie, Mascouche, J7K 1P1, suivies de l'inhumation au cimetière Saint-Henri de Mascouche.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Laval, cartes disponibles au salon.La famille tient à remercier particulièrement ses nièces Véronique et Marie-Claude (Martin) pour leur soutien et le personnel du domaine des Forges pour les bons soins prodigués à M. Séguin.