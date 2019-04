LAHAIE, Carole



À Montréal, le 12 avril 2019, à l'âge de 65 ans, est décédée Carole Lahaie, retraitée du ministère de l'Immigration du Canada. Elle était la fille de feu Pauline Paquin et feu René Lahaie.Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Guy (Francine Guimond), ses neveux Simon, Mathieu et François, ses petits-neveux Baptiste, Émile et petites-nièces Mia et Élisabeth ainsi que tous ses amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royalle dimanche 28 avril 2019 de 14h à 16h30, suivra un hommage au complexe.Un merci sincère à tous ses amis et au personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et du service des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-la-Merci.