GAURON, Raymond



Le 19 avril 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Raymond Gauron, époux de Huguette Chabot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Lise (feu Peter Larbalestier), son frère Roger (Rose-Mary), ses belles-soeurs Denise (feu Jean-Guy Gauron) et Louiselle (feu Pierre Gauron), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril de 10 h à 12 h à la2125, NOTRE-DAMELACHINE, 514 639-1511Les funérailles suivront à midi en la chapelle de la résidence.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à un organisme de votre choix.