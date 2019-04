VILANDRÉ, Alphonse



À Montréal, le mercredi 17 avril 2019 est décédé, à l'âge de 90 ans, Alphonse Vilandré, époux de feu Pierrette Turmel et conjoint de Michelle Fortier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Richard (Nathalie Benoit), ses quatre petites-filles Marianne, Corinne, Sarah et Maude, ses soeurs Laurence (feu Edgar St-Pierre), Marcelle (feu Réal Leblanc) et Doris, ses beaux-frères Jacques Catudal (feu Rita Vilandré), Paul-Émile Turmel (Doris Gosselin), Julien Turmel (Réjeanne Gosselin), neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 3 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 4 mai 2019 dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour, à 11h en l'église Ste-Angèle, 5275 boul. Lavoisier, Saint-Léonard, H1R 1J5.La famille tient à remercier le personnel de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal pour leurs bons soins.