AUBIN, Sylvie

À Montréal, le mercredi 17 avril 2019 est décédée, à l'âge de 60 ans, Mme Sylvie Aubin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alexandre, Frédéric et Catherine, son petit-fils Kyle, son ami de toujours Yvan (Marie-France), ses frères et soeurs: feu Jacques, Pierre (Carmelle), feu Jean, Christiane et Benoît, ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 28 avril 2019 de 10h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.