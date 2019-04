McNEIL (née Brisebois), Andrée



À Mercier, le 17 avril 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée subitement Mme Andrée Brisebois, épouse de feu M. Robert McNeil.Elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Gérald Madgin) et Karina, ses petits-enfants Élisabeth (Antoine), Emy et Jean-Christof (Marie-Loup), sa soeur Liliane, ses précieux voisins Gisèle, Nicole, Marie-France, Claire et René, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 27 avril de 9h à midi.En sa mémoire, un don peut être fait à la fondation ou organisme de votre choix.