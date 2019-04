TURMEL, Roland



À Terrebonne, le 19 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Roland Turmel.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeannine Grenon, ses enfants Christiane (Richard), Carole (Rick), Mario (Linda), Johanne et Sylvie (Claude), ses petits-enfants Nancy, Karine, Alicia, Cynthia, Kyle et Jonathan, son frère Roger, ses soeurs Jeannine, Claudette, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 de 10h à 16h à la :939 RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Un hommage lui sera rendu ce même jour à 15h au salon.