PAULHUS, Gérard



À Montréal, le lundi 22 avril 2019 est décédé, à l'âge de 86 ans, Gérard Paulhus, époux de Jeanne D'Arc Beaucage.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Lise (Pierre) et Lynda, ses petits-fils Jean-Michel et Jonathan, son frère Gilles ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 1er mai 2019 de 13h30 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.