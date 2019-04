SAUVÉ née DION, Fernande



À Longueuil, le samedi 13 avril 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, Fernande Dion Sauvé, épouse de Joseph Henri Sauvé et mère de feu André.En plus de son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Bernard, Chantal (Richard); ses petits-enfants Stéphane, Mélanie (Francis), Fanny, Jesse; ses arrière-petits-enfants, sa bonne amie Noëlla ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon sa volonté, une cérémonie privée se tiendra le 27 avril 2019.