GAGNÉ, Maurice



Au Centre hospitalier Anna-Laberge, le 19 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Maurice Gagné de St-Rémi, époux de feu Rita Boyer.Il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Louis-Paul), Richard (Carmen), Guy-Paul (Hélène), Pierre (Nicole) et feu Sylvie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :Tél. 450-632-1515 www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le vendredi 26 avril de 17h à 21h et samedi le 27 avril à compter de 10h suivi des funérailles à 11h en l'église paroissiale de St-Rémi.