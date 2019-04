PAQUETTE, Hélène

(née Monette)



De Saint-Eustache, le 7 avril 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Hélène Monette, épouse de feu Jean Paquette.Elle laisse dans le deuil ses fils: Jean-Serge (Farida) et Jean-Luc (Dany), ses petits-enfants: Natasha, Serge-Olivier, Charlène, Anthony et Laurie ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril de 10h à 16h30 au:SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h30 au salon même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Manoir Saint-Eustache.