LEGRIS, Jeannine (née Ouimet)



De Terrebonne, le 17 avril 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannine Ouimet, épouse de feu M. Hercule Legris.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Michel (Johanne), Carole, Yves (Johanne), Daniel (Élise), Nathalie (François), Ghislaine et Murielle, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:756, RUE ST-LOUISTERREBONNEle dimanche 28 avril de 14h à 17h, de 19h à 22h et le lundi 29 avril dès 9h. Les funérailles auront lieu la même journée à 11h en l'église St-Louis-de-France, suivies de l'inhumation au cimetière de Terrebonne.