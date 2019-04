SAINT-LOUIS, Chantal



De Charlemagne, le 9 avril 2019, est décédée Mme Chantal Saint-Louis, conjointe de M. André Richard.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit et Andréanne, ses parents Françoise et Conrad, ses frères et sa soeur ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 28 avril 2019 de 13h à 16h au complexe :