FOURNIER, Alexandre



À Verdun, le 16 avril 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Alexandre Fournier, époux de Florence Gélinas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa soeur Rolande (feu Jacques), son frère Gérard (Rosane), ses belles-soeurs Estelle Beaulieu (feu Robert) et Hélène Picard (feu Jean-Paul), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. Il a été précédé par ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs.La famille recevra les condoléances le vendredi 26 avril 2019 de 13h à 17h et de 18h à 21h, ainsi que le samedi 27 avril 2019 dès 9h au complexe funéraireLes funérailles seront célébrées le samedi 27 avril 2019 à 11h à la paroisse Sainte-Catherine Labouré, 9370, rue Clément, Lasalle, et de là, au Cimetière St-Étienne-des-Grès.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain (Verdun) pour leur soutien et les bons soins prodigués.