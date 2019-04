SCOTT, Madeleine



À St-Jean-sur-Richelieu, le 23 avril 2019, est décédée dans la dignité madame Madeleine Scott.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie Picard, Manon Picard (Martin Provencher) et François Picard (Mylène Brisson), ses petits-enfants Andréanne, Marc-Yvon, Alexandre, Anilyn et Antoine, ainsi que ses arrière-petits-enfants Wiliam, Andrew et Eva.Aînée d'une famille de 10 enfants, elle manquera aussi beaucoup à ses frères et soeurs ainsi qu'à ses amis.En tant qu'infirmière retraitée de la salle d'accouchement de l'Hôpital du Haut-Richelieu et par la suite auprès des écoles, Madeleine a contribué à la naissance de nombreux enfants et à leur mieux-être. Elle était une personne aimable et à l'écoute des besoins des autres en plus d'être une mère exemplaire.La famille vous accueillera au95, BOUL. SAINT-LUCSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990 www.lesieuretfrere.comle dimanche 28 avril de 12h à 17h. Les proches de Mado seront ensuite invités à venir souper à salle de réception du Pasquier située tout à côté.Plutôt que d'offrir des fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation du Père Sablon qui aide les jeunes, quelque soit leur statut social, à se développer. Madeleine a gardé un très bon souvenir de ses étés passés au camp Bruchési qui aidait à l'époque les "enfants de la ville" à découvrir le plein air.