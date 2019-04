LOCAS, Lucille (née Gagnon)



À Terrebonne, le vendredi 19 avril 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Lucille Gagnon, veuve de M. Gérard Locas.Elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Hélène Côté), Gilles (Helen Hanzelka), Pierre (Charlotte Suma), Robert (Caroline Lemieux) et Yvon (Claudine Valois), ses petits-enfants Caroline, Mathieu, Alexandre, Marie-Élise, Stéphanie, Valérie, Marie-Claude et Dominique, neuf arrière-petits-enfants ainsi que belles-soeurs, beau-frère, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 25 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h, au salon :Les funérailles auront lieu le vendredi 26 avril à 11h, en l'église Ste-Rose-de-Lima, 219, boul. Ste-Rose Ouest, Laval. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Nous tenons à remercier le personnel soignant du 1er étage du CHSLD des Moulins pour les bons soins prodigués à notre mère.Les personnes qui le désirent peuvent exprimer leur sympathie par un don à la Société Alzheimer.