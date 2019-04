BLAIN, Irené



À la Maison Adhémar-Dion, le 15 avril 2019, est décédé monsieur Irené Blain, fils de feu Julien Blain et feu Madeleine Saulnier.Il laisse dans le deuil son épouse Florence McCarthy, ses enfants Richard (Lucie), France (Christian), ses 3 petits-fils adorés Gabriel (Gabrielle), Frédéric (Alexandra), Samuel, sa belle-mère Rita Julien Blain, ses soeurs Monique et Louise, sa belle-famille ainsi que plusieurs amis.Sa conjointe tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital LeGardeur ainsi que le personnel médical et les bénévoles de la Maison Adhémar-Dion pour le soutien apporté.En guise de sympathie, des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient grandement appréciés.La famille recevra vos condoléances le vendredi 26 avril de 14h à 21h ainsi que le samedi 27 avril de 13h à 13h50 au :LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.infosuivi de la cérémonie à l'église de Lavaltrie à 14h.