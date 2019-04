BÉRARD, Michel



Le 19 avril 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé M. Michel Bérard, de St-Liguori. Il était le conjoint de M. André Versailles et le fils de feu Maurice Bérard et d'Huguette Lepage.Outre sa mère et son conjoint, il laisse dans le deuil son frère Pierre, les enfants de son conjoint: Philippe (Véronique Massicotte) et Hugo (Amélie Laporte); leurs enfants: Coralie, Méliane et Charlie; sa famille de coeur: Yvan Latendresse (Renée-Claude Payette), Chantal Breault (André Galarneau), Eve et Alexis, Emmanuelle, son beau-frère Luc Versailles (Danielle Gauvreau), Stéphanie, Marco et Arnaud, Michel Grenier (Carole Rocheleau), autres parents et amis.La famille de monsieur Bérard vous accueillera le samedi 27 avril dès 13h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 27 avril à 15h. L'inhumation suivra au cimetière de Joliette.En guise de témoignages de sympathie, la famille apprécierait des dons à la Société canadienne du cancer.