BUSSIÈRES, Gabrielle

née Galarneau



À Repentigny, le 21 avril 2019, à l'âge de 97 ans est décédée Mme Gabrielle Galarneau, épouse de feu M. Jean-Paul Bussières.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole, Guy (Nicole), Yvon, Odette, Carole, Lise et Daniel (Céline), ses petits-enfants: Sylvain, Chantal, Annick, Nathalie, Maryléna, Annie-Kym et Isaac, ses arrière-petits-enfants: Samuel, Émilie, Camille, Magalie, Nayla, Mathilde et Mirka, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 27 avril de 9h à 11h en l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boulevard Iberville, Repentigny. Les funérailles suivront à 11h à l'église.