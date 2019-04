VÉZINA, Georges Edouard



À Laval, le mardi 16 avril 2019, est décédé à l'âge de 93 ans, Monsieur Georges E. Vézina, veuf de Madame Thérèse Larivière.Il laisse dans le deuil ses quatre enfants France, Christiane, feu Dominique et Laurent, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 28 avril 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le lundi 29 avril 2019, à 11h en l'église St-Claude, 80 rue Meunier O, Laval, QC, H7N 1V6.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence La Luciole à Laval pour leur dévouement et leur humanité.