«Brûle sur mes lèvres»: Isabelle Cyr propose un nouvel album

La comédienne Isabelle Cyr renoue avec la musique en proposant un nouvel album intitulé Brûle sur mes lèvres. L’opus qui renferme 10 chansons sera disponible à compter du 24 mai.

Centrées sur l’être humain, les pièces s’intéressent à nos forces et faiblesses ainsi qu’à nos joies et nos peines. Elles sont appuyées par des notes de piano, violoncelle, percussions, contrebasse et quatuor à cordes. Le disque a été réalisé par son mari, Yves Marchand, qui a déjà travaillé avec Belvédère et Zébulon.

Les amoureux reviennent d’ailleurs de France où ils ont encore présenté leur spectacle, Pays d’abondance, une œuvre qui permet aux cultures québécoise et acadienne de se mêler sur scène.

Au petit écran, celle qui a longtemps été Hélène Cyr dans le téléroman, Chambres en ville, défend actuellement un rôle au sein de la distribution de la série dramatique, Conséquences, diffusée sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé.