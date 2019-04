Charles «Air» Jourdain signe avec l’UFC

Charles «Air» Jourdain a réalisé l’un de ses rêves, mercredi, alors qu’il a accepté une entente de plusieurs combats avec l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

La nouvelle sera confirmée par l’organisation américaine dans les prochaines heures. Selon nos informations, le combattant de Beloeil (10-1) a accepté les termes d’un pacte de quatre combats pour un montant de 150 000 $ US.

Le président de TKO Stéphane Patry n’a pas voulu confirmer ces informations. Il ne les a pas niées non plus.

Le premier combat du champion TKO des 145 lb et monarque intérimaire des 155 lb sera le 18 mai à Rochester, dans l’état de New York. Il affrontera l’Américain Desmond Green (22-8, 5 K.-O.) lors des combats préliminaires. Cependant, le duel se déroulera dans la catégorie des poids légers (155 lb).

Un bon défi

Le 11 avril, après sa victoire contre Damien Lapilus, Jourdain avait pourtant déclaré que ce serait son seul combat dans cette catégorie et qu’il préférait plutôt combattre à 145 lb.

Il avait la même rapidité et ses mains étaient aussi vives, mais il avait eu plus de difficulté à faire ses projections au sol en raison du poids de son adversaire. On verra s’il rencontrera le même type d’embûche contre Green.

«The Predator» est un vétéran des arts martiaux mixtes qui a perdu trois de ses cinq derniers combats dans l’octogone. Cependant, celui qui se battra devant ses partisans revient d’une victoire par knockout technique au premier round contre Ross Pearson, le 30 mars dernier. Il est un spécialiste de la lutte.

Selon ce qu’on a appris, Jourdain affronterait Green avant de redescendre de catégorie. Un dossier à suivre...

Marc-André Barriault fera ses débuts dans l’UFC, le 4 mai, à Ottawa. Pour l’occasion, il affrontera l’Américain Andrew Sanchez (11-4). Un combat à la portée du combattant de Québec.

Plus de 3000 billets ont déjà trouvé preneurs pour le gala TKO48 qui présenté à l’aréna Robert-Guertin de Gatineau, le 24 mai prochain. Le champion des lourds Ciryl Gane fera les frais de la finale alors qu’il affrontera le Brésilen Roggers Souza dans un combat de championnat TKO.

Rory MacDonald (20-5), qui est maintenant avec l’organisation Bellator, défendra sa ceinture des poids mi-moyens samedi à San Jose. Il se mesurera au vétéran Jon Fitch (32-7). Pour le combattant du Tristar, il s’agit d’un retour dans l’octogone après un revers décisif contre Gegard Mousasi dans un duel de champions dans la catégorie des poids moyens.