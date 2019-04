BARRETTE, Denise (née Houde)



À Montréal est décédée le 20 avril 2019, à l'âge de 87 ans, Madame Denise Barrette (née Houde).Elle laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Luce), Johanne (Yves), Réjean, Normand (Michèle), Gaétan (Marie-France), Linda (Claude) et Marc, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700 rue Beaubien Est, Montréalle vendredi 26 avril 2019 de 14h à 22h et le samedi 27 avril 2019 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu samedi 27 avril 2019 à 11h à la paroisse St-Jean-Vianney, 6421, 25e avenue, Montréal, QC.