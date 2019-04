EUDES, Lise (née Mercier)



De Lachenaie, le 16 avril 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Lise Mercier, épouse de feu M. Normand Eudes. Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves, Luc et Julie (Gilles St-Jacques), ses petits-enfants Méderic, Michael, Bianca et Sandra, ses arrière-petits-enfants Mégan et Léa-Jade, ses frères et ses soeurs bien-aimés, ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que tous les gens qu'elle a rencontrés dans sa vie et à qui elle a laissé une image d'amour.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril de 14h à 16h au:756 RUE ST-LOUISTERREBONNEUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h30 au salon.